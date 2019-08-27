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HaberlerVoleybolFinlandiya: 3 - Fransa: 1
27.08.2019 - 21:06| ANKARA (AA) -

Finlandiya: 3 - Fransa: 1

 2019 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası A Grubu maçında Finlandiya, Fransa'yı 3-1 yendi.

Finlandiya: 3 - Fransa: 1

Grupta Finlandiya ilk galibiyetini elde ederken, Fransa 4. maçında 3. mağlubiyetini aldı.

Salon: Ankara

Hakemler: Koen Luts (Belçika), Bogdan Laurentiu Stoica (Romanya)

Finlandiya: Alanko, Kokkonen, Laakkonen, Korhonen, Karhu, Bjerregard Madsen (Koskelo, Czakan)

Fransa: Stojiljkovic, Fidon Lebleu, Olinga-Andela, Dascalu, Cazaute, Bauer (Giardino, Gicquel, Sylves, Ndoye, Gelin, Steux-Caleyron, Martin)

Setler: 25-21, 25-14, 22-25, 25-18

Süre: 95 dakika (23, 21, 25, 26)

 

 

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