27.08.2019 - 21:06| ANKARA (AA) -
Finlandiya: 3 - Fransa: 1
2019 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası A Grubu maçında Finlandiya, Fransa'yı 3-1 yendi.
Grupta Finlandiya ilk galibiyetini elde ederken, Fransa 4. maçında 3. mağlubiyetini aldı.
Salon: Ankara
Hakemler: Koen Luts (Belçika), Bogdan Laurentiu Stoica (Romanya)
Finlandiya: Alanko, Kokkonen, Laakkonen, Korhonen, Karhu, Bjerregard Madsen (Koskelo, Czakan)
Fransa: Stojiljkovic, Fidon Lebleu, Olinga-Andela, Dascalu, Cazaute, Bauer (Giardino, Gicquel, Sylves, Ndoye, Gelin, Steux-Caleyron, Martin)
Setler: 25-21, 25-14, 22-25, 25-18
Süre: 95 dakika (23, 21, 25, 26)