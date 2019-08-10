Fiorentina Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Süper Kupa'yı kazanarak sezon öncesi büyük moral bulan son iki yılın şampiyonu Galatasaray, sezon öncesi son hazırlık maçında İtalya'da köklü İtalyan ekibi Fiorentina'ya konuk oluyor. İşte heyecanla beklenen zorlu maçla ilgili tüm merak edilenler...



FIORENTINA GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

Fiorentina ile Galatasaray arasında İtalya'nın Floransa kentinde bulunan Artemio Franchi Stadı'nda oynanacak mücadele, 11 Ağustos Pazar günü TSİ 22.00'de başlayacak ve Smart Spor'dan canlı yayınlanacak.

SARI-KIRMIZILILAR FLORANSA'YA ULAŞTI



Galatasaray, hazırlık maçında karşı karşıya geleceği İtalya Serie A takımlarından ACF Fiorentina karşılaşması için İtalya'nın Floransa kentine ulaştı. Dün öğle saatlerinde İstanbul'dan Bologna Havalimanı'na hareket eden sarı-kırmızılı ekip, 1 saatlik kara yolculuğu sonunda Floransa'ya vardı.

DIAGNE DE KAMP KADROSUNDA



Afrika Kupası'ndan sonra teknik direktör Fatih Terim'in verdiği iznin bitmesiyle İstanbul 'da antremanlara katılan Diagne , Fiorentina ile oynanacak kamp kadrosunda yer aldı. Galatasaray'ın Fiorentina maçı kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:



Fernando Muslera, Ahmet Çalık, Jean Michaël Seri, Adem Büyük, Selçuk İnan, Younes Belhanda, Ryan Babel, Batuhan Şen, Martin Linnes, Ryan Donk, Yunus Akgün, Ömer Bayram, Jimmy Durmaz, Mariano Ferreira, Christian Luyindama, Atalay Babacan, Okan Kocuk, Marcos Teixeira, Yuto Nagatomo, Sofiane Feghouli, Konstantinos Mitroglou, Mbaye Diagne, Emre Mor.