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11.08.2019 - 18:16

Fiorentina Galatasaray maçı saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak? İlk 11'ler...

Süper Kupa'yı kazanarak sezon öncesi büyük moral bulan son iki yılın şampiyonu Galatasaray, sezon öncesi son hazırlık maçında İtalya'da köklü İtalyan ekibi Fiorentina'ya konuk oluyor. İşte heyecanla beklenen zorlu maçla ilgili tüm merak edilenler...

Fiorentina Galatasaray maçı saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak? İlk 11'ler...

2019-2020 sezonu öncesi hazırlık maçlarını sürdüren Galatasaray, son maçında güçlü İtalyan ekibi Fiorentina ile kozlarını paylaşmaya hazırlanıyor. İtalyan temsilcisinin evinde oynanacak zorlu maç öncesi en çok merak edilen Fiorentina Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda sorularının cevaplarını bir araya getirdik...

FIORENTINA GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

Fiorentina ile Galatasaray arasında İtalya'nın Floransa kentinde bulunan Artemio Franchi Stadı'nda oynanacak mücadele, 11 Ağustos Pazar günü TSİ 22.00'de başlayacak ve Smart Spor'dan canlı yayınlanacak.

İLK 11'LER 

Fiorentina: (Muhtemel) Terracciano, Venuti, Milenkovic, Ranieri, Terzic, Cristoforo, Benassi, Castrovilli, Saponara, Sottil, Vlahovic.

Galatasaray: Muslera, Linnes, Marcao, Luyindama, Nagatomo, Donk, Seri, Belhanda, Jimmy, Feghouli, Diagne


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