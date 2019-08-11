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HaberlerGalatasarayFiorentina ile çok özel maç!
11.08.2019 - 08:00

Fiorentina ile çok özel maç!

Galatasaray bugün özel maçta İtalya Serie A ekiplerinden Fiorentina ile karşılaşacak.

Fiorentina ile çok özel maç!

Yeni sezona TFF Süper Kupa’yı kaldırarak başlayan Galatasaray bugün özel maçta İtalya Serie A ekiplerinden Fiorentina ile karşılaşacak. Smart Spor’un naklen ekrana getireceği müsabaka saat 22.00’de başlayacak. Süper Lig öncesi eski takımı Fiorentina ile oynanacak son hazırlık maçı için “Köprüden önceki son çıkış” benzetmesi yapan Teknik Direktör Fatih Terim bu müsabakada tüm futbolcularının performansını görmeye çalışacak.

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