Fırat Aydınus kimdir? Fırat Aydınus yaşı - boyu kaç?

31 Aralık 2019 Salı akşamı yayınlanacak olan O Ses Türkiye Yılbaşı özel programına katılacak olan ünlü isimler arasında Fırat Aydınus da var. İzleyici tarafından merak konusu olan Fırat Aydınus kimdir? Fırat Aydınus yaşı ve boyu kaç?

FIRAT AYDINUS KİMDİR?

25 Ekim 1973'de İstanbul'da doğan Türk futbol hakemi. 1,80 m boyunda olan Fırat Aydınus, Türkiye Futbol Federasyonuna bağlı olarak Süper Lig'de görev yapmaktadır.

Hakemliğe 1996 yılında başlamıştır. İstanbul Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği bölümünden mezundur. UEFA'nın Cüneyt Çakır ile birlikte Avrupa Kupalarında en çok maç verdiği Türk hakemdir.

FIFA hakemliği için 2014 yılında yapılan YoYo testlerini geçemeyen Aydınus listeden çıkartılmıştır. 2015-16 sezonu öncesi Türkiye Futbol Federasyonu Aydınus'un da aralarında bulunduğu 9 hakem ile ilk kez profesyonel sözleşme imzaladı.