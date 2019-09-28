Fırsat kaçmaz

SENAD OK

Fenerbahçe’deki tüm düşünce, Galatasaray’ı kendi evinde mağlup edip, rakibe derin bir darbe indirmek...



Galatasaray’ın puan olarak önünde olsa da buna güvenmeyen sarı-lacivertliler, kazanıp aradaki farkı arttırmayı düşünüyor. Teknik direktör Ersun Yanal, önceki haftalarda olduğu gibi aynı oyun ve anlayışla sahada olmayı planlıyor. Beşiktaş ve Başakşehir’deki sıkıntılar, Trabzonspor’un kayıpları dikkate alınınca Fenerbahçe, Galatasaray’ı geçtikleri taktirde şampiyonluk yolunda en büyük rakibinin bir adım önüne geçecek.Sarı-kırmızılı takımın Avrupa’daki maç trafiği de düşünüldüğünde deplasmanda alınacak galibiyet hem rakibin özgüvenini kıracak hem de puan farkını açacak. Bu, ileride kapanması daha zor hale gelecek. Bu nedenle Yanal galibiyet planı yapıyor.



Kademeli kontrol

Başlangıçta sarı-kırmızılı takımın baskısı olacağını düşünen deneyimli teknik adam, bunu ayağı iyi olan ve pas trafiği yapabilecek Jailson, Gustavo, Emre gibi isimlerle aşmayı planlıyor.

İlk bölümden sonra ise kademe kademe oyunun kontrolünü eline geçirme hedefi söz konusu... Galatasaray deplasmanında yaşanacak tüm olasılıkları da dikkate alan Fenerbahçe’nin teknik patronu, yaşanabilecek tüm senaryoları oyuncularına aktardı.