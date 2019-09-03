Fırtına Kadıköy'de

CELAL UMUT EREN

Uzaktan mesafe tanımayan sert şutları ve sürekli gol için kaleyi denemesi ile dikkat çeken Brezilyalı futbolcu, defansın merkezi, defansif orta saha ve sol bek oynayabilen tam bir joker. Şehrin sokaklarına özel graffitileri yapılan, adeta bir efsaneye dönüşen Gustavo’nun satılması taraftarı öfkelendirirken, Başkan Eyraud sosyal medyada adeta yaylım ateşine tutuldu.

Fenerbahçe, transferin son gününde Luiz Gustavo hamlesiyle beklediği adımı attı. Sarı-lacivertliler oldukça özel bir ismi kadrosuna kattı. Brezilyalı orta saha özellikle Marsilya döneminde adeta sembolleşen bir isim olarak manşetlere çıktı.

Marsilya tribünlerinde, Güney Fransa’ya özgü bir fırtına olan ve ülke sahillerinde ciddi sıkıntılar yaratan ‘Mistral’ isimli fırtınanın ismi Gustavo’ya verildi. Bunun sebebi de uzaktan mesafe tanımayan sert şutları ve sürekli gol için kaleyi denemesi örnek gösterildi. Defansın merkezi, defansif orta saha ve sol bek oynayan deneyimli futbolcu, joker özelliğiyle öne çıkıyor.

2017 yılında da derbi maçta PSG filelerine uzaktan bıraktığı gol sonrası bu durum daha da arşa çıktı. Marsilya sokaklarına Luiz Gustavo’nun özel graffitileri yapıldı. Tecrübeli futbolcu hem saha içi hem de saha dışında Marsilya’da bir efsaneye dönüştü.



Planlar bozuldu

Son olarak teknik direktör Andre Villas Boas, yaptığı açıklamada önemli bir kayıp yaşadıklarını itiraf etti. St Etienne maçı sonrası basının karşısına çıkan Portekizli, “Sezon başında 4-3-3 sistemini kurdum ve bu sistemin tam merkezine Luiz Gustavo’yu yerleştirdim. Planlarımın tam ortasında yer alıyordu. Kendisi gitmek istedi. Fenerbahçe’yi istedi” ifadelerini kullandı.

32 yaşındaki oyuncunun gidişiyle tribün çapında da büyük isyan oluştu. Marsilya Başkanı Eyraud, sosyal medyada adeta yaylım ateşine tutuldu. Tribünlerde Gustavo’nun gidişi nedeniyle tepkiler ve hatta küfürlü mesajlar bile atıldı.



Rami birlikteliği

Öte yandan Marsilya’da beraber oynayan Adil Rami ve Luiz Gustavo, bir kez daha Fenerbahçe’de buluşuyor. 2017 yılında Marsilya, Avrupa Ligi’nde finale kalırken, takımın savunma ikilisi Rami-Gustavo idi. Gustavo o sezon stopere kayarken, Rami ile beraber tandemi alıyordu.