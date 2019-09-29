Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerFenerbahçe'Fırtına' kendine hayran bıraktı!
29.09.2019 - 14:16 | | Celal Umut Eren/Skorer

'Fırtına' kendine hayran bıraktı!

Fenerbahçe’nin transferin son gününde kadrosuna kattığı Luiz Gustavo, sadece 3 maç oynamasına karşın tribünlerin sevgilisi oldu. Marsilya’da ‘fırtına’ lakabı takılan Brezilyalı, sarı-lacivertlileri de kendine hayran bıraktı.

Fenerbahçe’de Luiz Gustavo mutluluğu yaşanıyor. Transferin son saatlerinde resmi sözleşmeye imza atan Gustavo, henüz 3 maç oynamasına karşın herkesin sevgilisi oldu. Brezilyalı futbolcu özellikle Galatasaray derbisindeki futbolu ve liderliğiyle alkışları topladı

Marsilya’da oynarken efsaneleşen ve ‘fırtına’ lakabı takılan deneyimli orta saha, sarı-lacivertli formaya da hiç yabancılık çekmedi. Ankaragücü maçında kalitesini gösteren, Galatasaray deplasmanında da rüştünü ispat eden Gustavo, tribünlerin bir numaralısı haline geldi.

Özellikle Emre Belözoğlu ve Jailson’la çok iyi anlaşan Gustavo, şimdiden 3 maçta 270 dakika forma giyip, istakrarını da gözler önüne serdi.

Fırtına kendine hayran bıraktı

Fırtına kendine hayran bıraktı

    Takım arkadaşının golünü engelledi rakip takımdan tepki gördü...
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    TÜM HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Fenerbahçe'de derbi sonrası ilk idman

    Fenerbahçe'de derbi sonrası ilk idman

    Kolombiya’dan Falcao yorumları...

    Kolombiya’dan Falcao yorumları...

    'Fırtına' kendine hayran bıraktı!

    'Fırtına' kendine hayran bıraktı!

    Suat Tekelioğlu son yolculuğuna uğurlandı

    Suat Tekelioğlu son yolculuğuna uğurlandı  

    Sıradaki Haber