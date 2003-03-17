FIRTINA KOPUYOR

Radikal kararlar

FENERBAHÇE Yönetim Kurulu’nun bugün yapacağı toplantıda radikal kararlar alınacak. Sarı - Lacivertli yöneticiler önce başarısızlığın nedenlerini masaya yatıracak, ardından Teknik Sorumlu Oğuz Çetin’in durumunu sorgulayacak. Çetin, Başkan Aziz Yıldırım ile özel bir görüşme yaparak futbol şubesinin tek başına patronluğunu isteyecek, gelecek yıl da görevde kalıp kalmayacağı konusunda nabız yoklayacak.



Ağır ceza gündemde

TRANSFERDEN, takım içinde yapacağı operasyona kadar Başkan Yıldırım’dan garanti almaya çalışacak olan Fenerbahçe’nin genç hocası, aksi takdirde istifasını gündeme getirecek. Tarihinin en kötü sezonunu geçiren Sarı - Lacivertli ekipte, özellikle futbolculara ağır cezaların çıkması bekleniyor. Yönetimde de sert tartışmaların yaşanacağı, A’dan Z’ye herkesin tek tek yargılanacağı öğrenildi.



Kader oylaması

BAŞTA Futbol Şubesi olmak üzere, Teknik Sorumlu Oğuz Çetin ile futbolcular hakkında tüm yöneticilerin görüşlerini söyleyeceği, toplantıda ciddi kararların alınacağı ileri sürüldü. Yönetimin özellikle Çetin konusunda ikiye bölündüğü belirtildi. Bir kısım yönetici, "Gelecek yıl da takımın başında kalmalı. Bu şansı ona tanımalıyız ve destek olmalıyız" derken, genç hoca için kader oylaması yapılacağı bildirildi.



ARA transferde büyük umutlarla Fenerbahçe’ye transfer olan Erhan Albayrak, Elazığspor maçında tribüne çıkınca büyük şok yaşadı. Yıldız futbolcu, forma giymemesinin kendisini çok üzdüğünü belirterek, "Bu durum ağırıma gidiyor. Böyle bir ortama alışık değilim. Gittiğim her yerde oynadım ve başarılı da oldum. Burada da hazırım ve kendimi çok formda hissediyorum ama oynayamıyorum. Çok üzgünüm" dedi.



Sadece Abdullah

SARI - Lacivertli takımda Elazığspor beraberliğinin tartışmaları sürürken, frikikten yeniler üçüncü goldeki baraj hatası teknik heyeti çıldırttı. Teknik Sorumlu Oğuz Çetin’in taktik toplantılarda baraja girecek isimleri tek tek belirlediği ancak pozisyon sırasında sadece Abdullah’ın yerine geçtiği öğrenildi.



Rüştü’nün tepkisi

ÖZELLİKLE kaptan Ogün’ün de vuruş anında barajda olması gerektiği ancak tecrübeli oyuncunun başka yerde durduğu belirtildi. Takım içindeki bu disiplinsizlik teknik heyeti çileden çıkarırken, kaleci Rüştü’nün de hem saha içinde, hem de soyunma odasında tepki gösterdiği ifade edildi.



Düğmeye bastı

TEKNİK Sorumlu Oğuz Çetin, Elazığspor maçı sonrası düğmeye bastı. Fenerbahçe’nin genç hocası, "Şimdiye kadar konuşmuyordum. Çok şey söylemek istiyordum ama hep sustum. Artık zamanı geldi. İşimizle ilgili konuşacaklarım herkesle ilgili olacak" ifadesini kullandı.



‘Gerçek ortada’

ÇETİN, "Ortada bir gerçek var. Bu durumu düzeltmeliyiz. Sahada şansı yaratacak olan bizleriz. Sen yapacağını yap, sonra şansı bekle. Futbol Şube Sorumlusu Sadettin Saran ile gerekli görüşmeyi yaptık. Yönetim ile de bir araya geldikten sonra herşey daha net ortaya çıkacak" diye konuştu.



LİGİN bitimine 10 hafta kala tüm hedeflerini kaybeden Fenerbahçe, transferde yine büyük hayal kırıklığı yaşadı. Devre arasında kadroya dahil edilen yeni isimler Sarı - Lacivertli ekibin derdine çare olamadı. Ortega, Revivo, Rapajc ve Washington ile yollarını ayıran teknik heyet Vladimir, Rebrov, Kemal ve Erhan Albayrak’tan da beklediği verimi alamadı.

SAĞLIK sorunu nedeniyle takımdan ayrılan Brezilyalı forvet Washington’nun yokluğunda gol yollarında büyük sıkıntı çeken Fenerbahçe’nin yeni santrforu Rus Vladimir beş maçta sıfır çekti. Genç yıldız Kemal de Gaziantepspor ve Ümit Milli Takımı’ndaki performasını Sarı - Lacivertli ekibe taşıyamadı, Ukraynalı Rebrov ve Erhan da kendilerini ispatlayamadı.

































