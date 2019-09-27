Fırtına terse döndü

CELAL UMUT EREN

Trabzonspor’da Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi’nde arka arkaya alınan kötü sonuçlar, Teknik Direktör Ünal Karaman’ı sıkıntıya soktu. Geçen sezon yakalanan güzel havanın ardından bu sezona iddialı başlayan Karadeniz ekibinde, deneyimli hoca üst üste gelen aksilikler ve kötü haberlerle sarsılmış durumda.

Oldukça stresli günlerden geçen Ünal Karaman, pazar günü kritik Beşiktaş maçına çıkacak. Siyah-beyazlılara karşı bir derbi mücadelesi verecek Trabzonspor’da Ünal Karaman’ın masasındaki sorunlar şöyle:

-Yeni sezon açılmışken takımın planlarının merkezinde olan Yusuf Yazıcı’nın Lille’e gitmesi her şeyi etkiledi.

- Yeni transferler takıma tam anlamıyla dahil olamadı ve yine dar bir rotasyonla devam ediliyor.



Sörloth durdu

- Daniel Sturridge’in ciddi maç eksiği ve fiziksel sorunları ile Obi Mikel’in hem fiziksel sıkıntısı hem de ailevi sorunları kötü etkiliyor.

- Abdülkadir Ömür ve Caleb Ekuban gibi iki önemli futbolcunun uzun süreli ve beklenmedik sakatlıkları taktik ahengi bozdu.

- Savunmada istikrarın bulunamaması defansif anlamda problemler oluşturdu. Hüseyin, Campi, Hosseini ve Fernandes arasında ideal ikili bulunamadı.

-Forvet hattında Sörloth’un düşüşü ve birinci forvet olarak yetersiz kalmasıyla, Hugo Rodallega’nın boşluğu dolmadı.

Sadece Uğurcan

Teknik Direktör Ünal Karaman’ın mevcut kadrosunda en çok güvendiği isim kaleci Uğurcan Çakır oldu. Genç eldivenin maçlardaki başarılı performansı, her geçen hafta kendini geliştirmesi ve öne çıkması Karaman’ı rahatlatıyor. 23 yaşındaki Uğurcan’a çok güvenen tecrübeli teknik adam, Beşiktaş derbisinde genç file bekçisinden başarılı bir performansa imza atmasını bekliyor.