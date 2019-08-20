Fırtına Viking

Trabzonspor’un yeni transferi Alexander Sörloth üç maçta üç gole ulaştı, alkışları topladı. Sparta Prag ile UEFA Avrupa Ligi elemelerinde yapılan iki maçta birer kez rakip fileleri havalandıran Norveçli forvet, ligde sezonun ilk karşılaşması olan Kasımpaşa sınavını da boş geçmedi.

Karadeniz ekibinin, Crystal Palace’tan satın alma opsiyonuyla 2 yıllığına kiraladığı Sörloth’un transfer edilmesinin ardından birçok bordo-mavili taraftar, oyuncu hakkında şüphelerini dile getirmişti. 23 yaşındaki futbolcu hakkında olumsuz yorumlarda bulunan taraftarların bir kısmı, yıldız bir golcü beklerken, bilinmedik bir ismin alınmasına tepki gösterip, sosyal medya üzerinden eleştirilerde bulunmuşlardı.

Ancak Alexander Sörloth yaptığı müthiş başlangıçla hakkındaki soru işaretlerini çabuk sildi. Sparta Prag ve Kasımpaşa ile oynanan maçlarda birbirinden kaliteli gollere imza koyan başarılı futbolcu hem teknik heyet hem de taraftarların gözüne girmeyi başardı.

Sörloth, Trabzonspor’un son yıllardaki en etkili golcüsü olarak da öne çıktı. Ekuban, Nwakaeme, Rodallega, Hyun-Suk, Sheydaev, Dame N’Doye, Waris, Cardozo ve Yatabare gibi oyuncuların hiçbiri, bordo-mavili forma altındaki ilk üç maçta gol atmayı başaramamıştı. Norveçli yıldız üçte üç yaparak, doğru tercih olduğunu gözler önüne sererken, herkesin yüzünü güldürmeyi bildi.