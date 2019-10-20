Flaş iddia! Galatasaray, Savanier'e teklif yaptı

Yaz transfer döneminde kadrosuna pek çok yıldız ismi katan Galatasaray, merkez orta sahasını da Jean Michael Seri ve Taylan Antalyalı ile güçlendirmişti. Fransız basını ise sarı-kırmızılı kulübün Ligue 1 ekiplerinde Montpellier'de forma giyen 27 yaşındaki Teji Savanier için de girişimlerde bulunduğunu öne sürdü.

Le Parisien gazetesi, okuyucularıyla paylaştığı özel haberinde geçtiğimiz yaz Nimes Olympique'ten 9,5 milyon euro karşılığında Montpellier'nin yolunu tutan yıldız ismin Olimpik Marsilya, Monaco, Saint Etienne ve Fiorentina'nın yanı sıra Sarı Kırmızılılar'dan da teklif aldığını ancak bunu geri çevirdiğini yazdı.