Flavien Tresarrieu: Galatasaray'ın teklifi Falcao'yu etkiledi

Celal Umut Eren / Skorer ÖZEL

Kasımpaşa maçı öncesi Falcao'yu tüm yönleriyle ele alan Fransız gazeteci, şu ifadeleri kullandı:

"Fransa Ligue 1 ve Monaco, kesinlikle Falcao'yu çok özleyecek. Monaco'da birçok hatırası vardı. 2013'te büyük bir yıldız olarak geldi ve Monaco'nun PSG gibi bir takımla şampiyonluk yarışı vermesini sağladı. Gerçekten ilk geldiği dönemde inanılmazdı. Özellikle ilk 6 ayda çok gol attı. Ancak daha sonra bazı sakatlıklar yaşadı.

6 ay gibi bir süre sahalardan uzak kaldı ve 2014 Dünya Kupası'nı kaçırdı. Monaco ile yaşadığı sorunlar nedeniyle ayrılık kararı bile aldı. Monaco taraftarlarıyla arası açıldı. Stade Louis II'ye menajeri Jorge Mendes'le geldiği günü hatırlıyoruz; Monaco için oynamak istemediğini belirtti. Önce Manchester United ardından Chelsea'ye kiralandı.

Ancak İngiltere dönemi gerçekten kötüydü. Bir anda 7 milyon euroya kadar düştü değeri. Daha sonra Fransa'ya harika bir geri dönüş yaptı. Yine büyük bir yıldız olarak Monaco'ya döndü ve 21 gol attı. Germain ve Mbappe gibi yıldızlarla yan yana oynadı. Özellikle Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City'ye attığı gol hala konuşulur.

Monaco sürekli geriye gitse de Falcao yüksek performansını hep sabit tuttu. 2017-18 sezonunda 18 gol, geçen yıl da 15 gol attı. Monaco, Falcao olmadığında küme düşme hattına kadar indi. Artık Fransa'dan ayrılma zamanının geldiğini anladı. Galatasaray, 3 yıllık teklifle gelince çok etkilendi. Monaco sadece 1 yıllık uzatma teklif edince de zaten Galatasaray'ı kafasına koydu. Galatasaray'ın uzun süreli kontratı ve taraftarların müthiş atmosferini hep kafasında tuttu. Şu anda çok mutlu gözüküyor. Gerçekten mutlu olduğunu Galatasaray'daki karşılama törenlerinde hissettik. Monaco'da görmediğimiz mutluluğu.."