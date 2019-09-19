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19.09.2019 - 15:46 | | FANATİK

Florin Andone'den ayrılık açıklaması

Galatasaray'ın yaz transfer döneminin son gününde Premier Lig ekibi Brighton'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Rumen golcü Florin Andone, Ada basınına verdiği röportajda geleceğine ilişkin çok çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Florin Andone'den ayrılık açıklaması

Galatasaray'ın yaz transfer döneminin son gününde Brighton'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Florin Andone, Premier Lig'deki cezası nedeniyle henüz Sarı Kırmızılı takımda forma şansı bulamamıştı. Dün Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Club Brugge maçını da yedek kulübesinden takip eden Rumen golcü, Ada basınına geleceğiyle ilgili çok flaş açıklamalarda bulundu.

Sözleşmesinde bulunan madde gereği devre arasında yeniden Brighton'a dönme ihtimali bulunan 26 yaşındaki santrfor, İngiltere'de yayım yapan The Athletic adlı internet sitesiyle gerçekleştirdiği röportajda sezonu Galatasaray'da tamamlamak istediğini söylerken şunları kaydetti:

"Brighton'da daha çok forma şansı bulmalıydım. Takımda daha önemli bir role sahip olacağımı düşünüyordum. Çok iyi olduğumu söylemiyorum ama diğer oyunculara tanınan fırsat bana tanınmadı. Oynamadıkça kendime olan güvenimi de kaybettim. Bana karşı takındıkları bu ayrımcı tavra anlam veremedim. Bu nedenle takıma biraz öfkeliyim ve Brighton'a geri dönmeyi kesinlikle düşünmüyorum.

Onların beni devre arasında satın alma opsiyonu olsa da sezonun kalan bölümünü Galatasaray'da geçireceğimden emin olabilirsiniz. Öte yandan Radamel Falcao, harika bir golcü. İnanılmaz bir futbolcudan söz ediyoruz ve bu, benim için harika bir deneyim olacak. Ondan bir şeyler öğrenmeye ve oyunumu geliştirmeye çalışacağım." (Fanatik)

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