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10.11.2019 - 15:15 |

Florin Andone ilk yarıyı kapattı

Galatasaray'da Gaziantep maçında sakatlanan Florin Andone ilk yarıyı kapattı.

Florin Andone ilk yarıyı kapattı

Skorer - Nevzat Dindar

Galatasaray’da dün dizinden sakatlanan Andone’nin durumunun ciddi olduğu öğrenildi. Rumen forvetin sezonun ilk yarısını kapatma ihtimalinin bulunduğu bildirildi. sakatlığının hangi boyutta olduğu yarın çekilecek MR sonrası netleşecek.

Açıklama geldi

Romanya Milli Takımı, Gaziantep FK maçında sakatlanan Andone'nin ön çapraz bağlarında kısmi yırtık olduğunu açıkladı.

Florin Andone ilk yarıyı kapattı

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