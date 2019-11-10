10.11.2019 - 15:15 |
Florin Andone ilk yarıyı kapattı
Galatasaray'da Gaziantep maçında sakatlanan Florin Andone ilk yarıyı kapattı.
Skorer - Nevzat Dindar
Galatasaray’da dün dizinden sakatlanan Andone’nin durumunun ciddi olduğu öğrenildi. Rumen forvetin sezonun ilk yarısını kapatma ihtimalinin bulunduğu bildirildi. sakatlığının hangi boyutta olduğu yarın çekilecek MR sonrası netleşecek.
Açıklama geldi
Romanya Milli Takımı, Gaziantep FK maçında sakatlanan Andone'nin ön çapraz bağlarında kısmi yırtık olduğunu açıkladı.