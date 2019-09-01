Florin Andone kimdir, kaç yaşında, nereli? Galatasaray'ın yeni transferi Florin Andone

Florin Andone kimdir? Galatasaray, 26 yaşındaki Romen milli oyuncu Florin Andone'u transfer etti. Son iki sezonu İngiltere'nin Brighton takımında geçiren yıldız oyuncu, forvet mevkiinde görev yapıyor. İşte Florin Andone'un kariyerine dair merak edilen her şey...



FLORIN ANDONE KİMDİR?



Florin Andone (d. 11 Nisan 1993), Galatasaray takımında forvet pozisyonunda görev yapan Rumen millî futbolcudur.



Profesyonel kariyerine Castellón kulübünde başladı. Daha sonra sırasıyla Villarreal C, Atlético Baleares, Córdoba B, Córdoba ve Deportivo La Coruña kulüplerinde oynadı.



KAP AÇIKLAMASI GELDİ!



Galatasaray, Andone'nin transferi için görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.



Galatasaray, Andone transferini KAP'a bildirdi! Galatasaray, Brighton forması giyen santrfor Florin Andone'nin transferi için futbolcu ve kulübü ile görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.



Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbolcu Florin Andone'nin Kulübümüze geçici transferi konusunda Futbolcu ve Kulübü Brighton & Hove Albion FC ile resmi görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.