Florya buluşması

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Emlak Konut ile masaya oturdu. Emlak Konut Gayrimekul Yatırım Ortaklığı’nın Riva ve Florya için yapılan anlaşmayı feshetmesinden sonra Florya’yı tekrar kulübe kazandırmak isteyen sarı-kırmızılılar, 120 milyon liralık finansmanı ödemeye hazır olduğunu bildirdi.



Buna göre Galatasaray, daha önce yapılan anlaşma çerçevesinde Riva’ya villalar yapıldığı ve bunların bir bölümünün satılmasından dolayı eski anlaşmanın sadece Riva ile ilgili bölümlerinin devam etmesini istedi. Sarı-kırmızılılar, Florya’dan taşınmasının kısa sürede söz konusu olmaması nedeniyle ise tesislerinde kalacak. Burası için iki taksit ödeme alan Galatasaray bunu iade ederek (120 milyon lira) daha önce yapılan anlaşmanın Riva-Kemerburgaz kapsamında olmasını arzu ediyor. Görüşmelerin olumlu devam ettiği belirtildi.