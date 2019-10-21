Fonseca'dan Cengiz Ünder yorumu

Portekizli teknik direktörün dün düzenlediği basın toplantısında bir gazeteci, Cengiz Ünder'in tepki çeken asker selamıyla ilgili olarak "Roma'nın sosyal medya kullanımı konusunda kuralları var. Ünder'in tweet'i takım içinde ve kendisiyle birlikte analiz edildi mi?" diye sordu.

Fonseca bu soruya şöyle yanıt verdi:

"Takım içinde ve grupta neler konuştuğumuzu açıklamayacağım. Bu sabah bir Portekiz gazetesi okudum. (Jorge) Valdano bir mülakatta Barcelona ve Katalonya'daki durumdan söz ediyordu ve 'futbol ve siyaset aynı odada uyumamalı' diyordu. Bu ifade çok hoşuma gitti, ben de bu görüşü paylaşıyorum. Bence futbol ve siyaset ayrı şeyler, aynı eve bile girmemeleri gerek. Bizim mesleğimizde futbol ve siyaseti karıştırmayı sevmiyorum."

Cengiz Ünder 11 Ekim'de, Roma forması içinde asker selamı verirken görüldüğü bir fotoğrafı Türkiye bayrağı simgeleriyle birlikte sosyal medyada paylaşmıştı. Bu paylaşıma gelen İtalyanca yorumların büyük kısmı eleştiri içerikliydi. Roma taraftarları Ünder'e özellikle takımın formasıyla bu hareketi yaptığı için tepki göstermişti.