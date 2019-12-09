Forma rekabeti

Süper Lig’de ilk yarının sonlarına doğru gidilirken, sarı-lacivertli takımda rekabet ortamı arttı.



Ferdi Kadıoğlu’nun Deniz Türüç’ün önüne geçip Gençlerbirliği maçının ikinci yarısında süre alması ve Sadık’ın Zanka’dan formayı alıp ilk kez forma giymesi gibi detaylar öne çıktı. Ayrıca Tolgay Arslan’ın da yine süre alması ve teknik direktör Ersun Yanal’ın vazgeçilmezlerinden olan Tolga Ciğerci’nin ilk 11’de olmaması gibi detaylar söz konusuydu.



Bunun yanı sıra, cezası bitecek olan Dirar’ın takıma katılmasıyla beraber Ozan’ın durumu da merak ediliyor. Orta sahada Gustavo-Emre-Kruse üçlüsünü bozmak istemeyen teknik heyet, Dirar’ı takıma dahil olmasının ardından sağ kanatta bu isme yer vermeyi planlıyor. Doğal olarak Ozan’ın da bu hafta yedek kalma ihtimali söz konusu.