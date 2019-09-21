Forma sırası Rami’de

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Süper Lig’de 5. haftada Ankaragücü’nü konuk edecek olan Fenerbahçe’de savunma hattında değişiklik geliyor. Teknik direktör Ersun Yanal henüz forma veremediği Adil Rami’yi artık kazanma vaktinin geldiğini düşünüyor.



Takıma geç katılan ve fiziksel açıdan eksiği bulunan Fransız futbolcu bu açığını kapatmış durumda. Yanal’ın tecrübeli stopere bugünkü maçta ilk 11’de şans vermesi bekleniyor. Son Aytemiz Alanyaspor maçında kaptırdığı top sebebiyle eleştirilen Jalison’dan teknik direktör Ersun Yanal oldukça memnun. Tek bir hatayla Brezilyalı yıldızın takıma katkısının gölgelenemeyeceğini ifade ediyor.



24 yaşındaki oyuncunun topla çıkışları, uzun ve ters topları takımın daha rahat hücuma çıkmasını ve rakibin dengesiz yakalanmasını sağlıyor. Kısa mesafede de Jailson’un çabuk olduğunu düşünen Ersun Yanal futbolcusundan memnun. Takımdaki diğer stoperlerde olmayan özellikleri sebebiyle Jalison’un bugünde ilk 11’de olması bekleniyor.



Bu nedenle bugünkü maçta Zanka’nın kulübeye gelmesi bekleniyor. Rami ile benzer özelliklere sahip olan Danimarkalı stoper şu ana kadar ciddi bir hata yapmadı. Ancak teknik heyetin Rami’nin de neler yapabileceğini görmek istediği ifade edildi. Bu nedenle stoper hattında Zanka-Rami değişikliğinin yaşanması söz konusu.