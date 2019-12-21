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21.12.2019 - 08:00 |

Forma talebi

Sakatlıkları nedeniyle bir süredir Beşiktaş’ta forma giyemeyen iiki isim olan Nkoudou ve Ruiz teknik heyetten forma istedi.

Forma talebi

Sakatlıkları nedeniyle bir süredir Beşiktaş’ta forma giyemeyen iiki isim olan Nkoudou ve Ruiz teknik heyetten forma istedi. Fenerbahçe ile oynanacak olan derbide görev almak isteyen ve takımla birlikte çalışmaları başlayan bu iki isim için son karar maç günü verilecek.

Maçtan önceki taktik antremanında da, kısa bir süre olsa da as takımda denenmeleri beklenen Nkoudou ve Ruiz’in yedek kulübesinde hamle oyuncusu olarak da oturabileceği belirtildi. Ruiz’in sakatlığı nedeniyle forma giyen ve teknik heyetten geçer not alan Roco’nun da ilk 11 şansının yine yüksek olduğu öğrenilirken, Abdullah Avcı’nın bu iki ismin tekrar sakatlanma riskine de bakacağı bildirildi.

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