Formula 1 yarışı ne zaman? Sıralama turları saat kaçta?
Formula yarışlarını gözünü kırpmadan seyredenler şimdi ABD Grand Prix'sini bekliyor. Şampiyonluğun bir numaralı adayı Lewis Hamilton'un bu yarışta şampiyon olup olamayacağı merak edilirken "Formula 1 yarışı ne zaman? Sıralama turları saat kaçta?" sorusu merak ediliyor.
Formulaseverler için yeni bir yarış heyecanı yaşanacak. Bu seferki yarış ABD'de... Hayecanın tavan yapacağı yarışı kaçırmak istemeyen vatandaşlar şimdi "Formula 1 yarışı ne zaman? Sıralama turları saat kaçta?" sorusunu yöneltiyor. İşte detaylar...
FORMULA 1 NE ZAMAN?
Formula 1 ABD Grand Prix'si sıralama turları 3 Kasım saat 00.00'da yapılacak. Yarış ise Türkiye saai ile 22.10'da başlayacak. Kıyasıya rekabetin yaşanacağı yarışı S Sports kanalı yayınlayacak.
Pilotlar klasmanı
1. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 363 puan
2. Valtteri Bottas (Finlandiya): 289
3. Charles Leclerc (Monako): 236
4. Sebastian Vettel (Almanya): 230
5. Max Verstappen (Hollanda): 220
Takımlar klasmanı
1. Mercedes: 652 puan
2. Ferrari: 466
3. Red Bull: 341
4. McLaren: 111
5. Renault: 73