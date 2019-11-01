Formulaseverler için yeni bir yarış heyecanı yaşanacak. Bu seferki yarış ABD'de... Hayecanın tavan yapacağı yarışı kaçırmak istemeyen vatandaşlar şimdi "Formula 1 yarışı ne zaman? Sıralama turları saat kaçta?" sorusunu yöneltiyor. İşte detaylar...

FORMULA 1 NE ZAMAN?

Formula 1 ABD Grand Prix'si sıralama turları 3 Kasım saat 00.00'da yapılacak. Yarış ise Türkiye saai ile 22.10'da başlayacak. Kıyasıya rekabetin yaşanacağı yarışı S Sports kanalı yayınlayacak.

Pilotlar klasmanı

1. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 363 puan

2. Valtteri Bottas (Finlandiya): 289

3. Charles Leclerc (Monako): 236

4. Sebastian Vettel (Almanya): 230

5. Max Verstappen (Hollanda): 220

Takımlar klasmanı

1. Mercedes: 652 puan

2. Ferrari: 466

3. Red Bull: 341

4. McLaren: 111

5. Renault: 73