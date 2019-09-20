Formula 1'de Singapur heyecanı

Singapur'daki 5 bin 63 metrelik Marina Bay Street Pisti'nde 61 tur üzerinden yapılacak yarışın sıralama turları yarın TSİ 16.00'da başlayacak. Yarış ise 16 Eylül Pazar günü TSİ 15.10'da gerçekleştirilecek.

Bahreyn, Çin, İspanya, Monako, Kanada, Fransa, Büyük Britanya ve Macaristan'da koşulan yarışlarda Mercedes takımının Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton, Avustralya ve Azerbaycan'da Hamilton'un takım arkadaşı Fin Valtteri Bottas, Avusturya ve Almanya'da Red Bull takımının Hollandalı sürücüsü Max Verstappen, son iki yarış Belçika ve İtalya'da ise Ferrari takımının Monakolu genç pilotu Charles Leclerc kazanmıştı.

Formula 1'de Singapur Grand Prix'si öncesi pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şu şekilde:

Pilotlar klasmanı

1. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 284 puan

2. Valtteri Bottas (Finlandiya): 221

3. Max Verstappen (Hollanda): 185

4. Charles Leclerc (Monaco): 182

5. Sebastian Vettel (Almanya): 169

Takımlar klasmanı

1. Mercedes: 505 puan

2. Ferrari: 351

3. Red Bull: 266

4. McLaren: 83

5. Renault: 65