Formula 1'in Brezilya ayaÄŸÄ±nda pole pozisyonu Verstappen'in

Formula 1 DÃ¼nya ÅžampiyonasÄ±'nda sezonun 20. yarÄ±ÅŸÄ± Brezilya Grand Prix'sine Red Bull-Honda pilotu Max Verstappen, ilk sÄ±radan baÅŸlayacak.Â

Sao Paulo kentindeki 4 bin 309 metrelik Jose Carlos Pace Pisti'nde, 71 tur Ã¼zerinden yapÄ±lacak yarÄ±ÅŸÄ±n sÄ±ralama turunda Red Bull-Honda pilotu Max Verstappen, 1.07.508'lik derecesiyle pole pozisyonunun sahibi oldu.Â

Ferrari pilotu Sebastian Vettel,1.07.631'lik sÃ¼resiyle 2. sÄ±rayÄ± alÄ±rken, Mercedes'in BÃ¼yÃ¼k BritanyalÄ± pilotu Lewis Hamilton ise 1.07.699 ile Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ en iyi zamana imza attÄ±.Â

Hamilton, ABD'de dÃ¼zenlenen Ã¶nceki yarÄ±ÅŸÄ± ikinci sÄ±rada tamamlayarak kariyerinin 6. ÅŸampiyonluÄŸuna ulaÅŸmÄ±ÅŸtÄ±.Â

Brezilya Grand Prix'si, yarÄ±n TSÄ° 20.10'da baÅŸlayacak.