Fortaleza - Flamengo canlı iddaa heyecanı Misli.com'da

FORTALEZA – FLAMENGO

Brezilya Serie A’da doludizgin şampiyonluğa giden Flamengo kritik bir deplasmana çıkıyor. Heyecan dolu mücadeleye Misli.com’da çok sayıda oyun seçeneğiyle bahis yapabileceksiniz.

Teknik direktörlüğe Portekizli ünlü hoca Jorge Jesus’u getirdikten sonra şampiyonluk parolasıyla yola çıkan Flamengo sezona istediği gibi başlayamamıştı. Hatta taraftar ilk 10 hafta özellikle de deplasmanda alınan kötü sonuçlar nedeniyle Jorge Jesus’u sıkıştırmıştı. Ancak Bruno Henrique, Gabigol ve Arrascaeta’nın yükselen formuyla zirveye yerleşmeyi bilen Kırmızı-siyahlılar takipçileriyle oynadığı kritik maçları da kazanarak büyük avantaj yakaladı. Şimdi Fortaleza deplasmanında kazanarak sahasında oynayacağı peş peşe iki mücadeleye rahat çıkmak istiyorlar.

Konuk ekipte milli takımdan dönen 25 gollü Gabigol ihtiyaç halinde forma giyebilecek. Ancak takımın bir diğer skorer ismi Bruno Henrique kart cezalısı. Yine Arrascaeta’nın sakatlığı ise iyileşmemiş görünüyor.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER

Flamengo oynadığı son 12 lig maçının 11’ini kazandı.

Flamengo oynadığı son 6 deplasmanın 5’inde en az 2 gol attı.

Flamengo ligde oynadığı son 11 maçın 9’unda her iki yarıyı da önde tamamladı.

ÖNE ÇIKAN BAHİSLER

Misli.com üyelerinin bu maçta kuponlarına en fazla eklediği tercih konuk ekip Flamengo’nun galibiyeti olmuş. Bu maçı kuponlarına ekleyen Misli.com üyelerinin yaklaşık %30’u Flamengo’nun 3 puanı alacağını ön görmüşler.



MİSLİ.COM YAZARI SERKAN ÇALIŞIR NE DİYOR?

Oldukça yoğun bir fikstürün içinden geçen Flamengo, son 12 gündeki 4. maçına çıkacak. Emin adımlarla şampiyonluğa koşan lider Flamengo, en yakın rakibinin 8 puan önünde. Ligde kalma mücadelesi veren rakipleri Fortaleza deplasmanında normal şartlarda kazanmaya yakınlar; ancak golcü Bruno Henrique görev alamayacak. Gabigol’un ise oynaması bekleniyor. Arrascaeta ise henüz iyileşmedi. İki ekip arasındaki son 5 maç TG 2-3 aralığında bitmişti. Yine benzer bir sonuç bekliyorum.