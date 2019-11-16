Forvet Babel 10 numara Feghouli

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Galatasaray’da Ryan Babel forvet, Sofiane Feghouli ise artık 10 numara oluyor. Süper Lig’de kritik Medipol Başakşehir karşılaşmasının hazırlıklarını sürdüren sarı-kırmızılılarda Radamel Falcao’nun dönüşünün yine belirlenenden geç olacak olması, Belhanda’nın da formsuzluğu iki tane pozisyonla ilgili kritik karar verilmesine neden oldu.



Buna göre Andone’nin uzun süreli sakatlığı ve Falcao’nun dönüş tarihindeki belirsizlik yüzünden Babel en uçta görev alacak.

Gaziantep deplasmanında da oyuna sonradan girip forvet olarak pozisyonunda iyi işler çıkaran Babel’in Başakşehir ve Club Brugge ile oynanacak maçlarda yine bu bölgede değerlendirileceği belirtildi.



Galatasaray’da bu sezon performansıyla tartışılan isimlerden olan Sofiane Feghouli için de yine radikal bir karar alındı. Belhanda’dan 10 numara pozisyonu için istediği verimi alamayan Fatih Terim ve teknik kadronun yine Gaziantep deplasmanında olduğu gibi Feghouli’yi forvet arkası olarak oynatacağı öğrenildi.