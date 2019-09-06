Fotoğraflı mesaj

Galatasaray, Süper Lig Cemil Usta Sezonu 4. haftasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

2 gündür İstanbul dışında olduğu için takımın başında bulunmayan Teknik Direktör Fatih Terim dünkü çalışmada yer aldı.

Tecrübeli hoca yeni transfer Radamel Falcao ile bir süre sohbet etti, yakından ilgilendi. Kulübün bu fotoğrafı servis etmesi “Terim Falcao’yu istemedi” yorumlarına karşı bir mesaj olarak yorumlandı.