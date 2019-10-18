Frankfurt- Leverkusen canlı bahis heyecanı Misli.com'da

FRANKFURT – LEVERKUSEN

Bu sezon ilk haftalar itibariyle kıran kırana bir mücadeleye sahne olan Almanya Bundesliga’da haftanın açılış maçında Eintracht Frankfurt ve Bayer Leverkusen karşılaşırken, her zaman olduğu gibi Canlı Bahis heyecanını yüksek oranları ve artan bahis çeşitleriyle Misli.com’da yaşayacaksınız.



UEFA Avrupa Ligi’nde ilk puanlarını aldıktan sonra evinde Werder Bremen ile karşılaşan E. Frankfurt, ilk yarısını geride kapattığı maçta son anlara doğru öne geçerken uzatma anlarında yediği penaltı golüyle tam anlamıyla yıkıldı. Bu sezon ligde sahasında henüz maç kaybetmeyen E.Frankfurt, ligde her maçında en azından bir gol attı. Ev sahibinde sakatlıkları bulunan kaleci Trapp, savunmacı Chandler, orta sahadan Rode yok.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde iki maçından da puansız ayrılan Leverkusen, son olarak evinde RB Leipzig ile karşılaşırken ikinci yarıda öne geçtiği üstünlüğünü koruyamayarak bir puanla yetindi. Onlar da bu sezon ligde deplasmandaki 3 maçın 2’sini kazanırken Dortmund’da farklı kaybettiler. Bu yenilgi geçen sezonu da hesaba katarsak son 13 lig maçındaki tek yenilgileriydi. Konuk ekipte ayak parmağı kırık olan orta saha oyuncusu Charles Aranguiz yok.



ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER

İki ekip arasındaki son 9 lig maçının 8’i 2,5 Gol Üstü bitti.

E.Frankfurt’un ligde oynadığı son 6 maç da 2,5 Gol Üstü bitti.

Leverkusen’in bu sezon oynadığı 10 resmi maçın 7’si 2,5 Gol Üstü bitti.

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