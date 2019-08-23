MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerVoleybolFransa: 3 - Bulgaristan: 2
23.08.2019 - 17:35| ANKARA (AA)

Fransa: 3 - Bulgaristan: 2

2019 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası A Grubu ilk maçında Fransa, Bulgaristan'ı 3-2 mağlup etti.

Fransa: 3 - Bulgaristan: 2

Türkiye, Polonya, Macaristan ve Slovakya'nın ortaklaşa düzenlediği şampiyonada A Grubu maçları bu karşılaşmayla başladı.

Grupta bugün saat Sırbistan-Finlandiya ve Türkiye-Yunanistan müsabakaları oynanacak.

Salon: Ankara

Hakemler: Koen Luts (Belçika), Ilaria Vagni (İtalya)

Fransa: Stojiljkovic, Fidon Lebleu, Olinga, Dascalu, Cazaute, Bauer (Giardino, Ndoye, Steux, Gicquel)

Bulgaristan: Gergana Dimitrova, Mira Todorova, Paskova, Vasileva, Nasya Dimitrova, Kitipova (Zhana Todorova, Barakova, Karakasheva)

Setler: 25-20, 13-25, 25-15, 19-25, 15-13

Süre: 116 dakika (23, 23, 22, 27, 21)

 

 

 

Galatasaray Belhanda'dan yoksun çalıştı
daha fazla video için
SON DAKİKA
TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Jardim’den Falcao açıklaması

Jardim’den Falcao açıklaması

Samsunspor ile Genk arasında iş birliği

Samsunspor ile Genk arasında iş birliği

Beşiktaş'tan anlamlı hareket

Beşiktaş'tan anlamlı hareket

Antalyaspor Gelson Dala ile anlaştı

Antalyaspor Gelson Dala ile anlaştı

Sıradaki Haber