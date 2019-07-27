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27.07.2019 - 18:13| ANKARA (AA)

Fransa Bisiklet Turu'nda Bernal zafere koşuyor

Fransa Bisiklet Turu'nun 20. etabını, Bahreyn-Merida takımından Nibali ilk sırada tamamladı. Son güne sarı mayoyla girecek Ineos takımından Bernal, genel klasman şampiyonluğunu büyük ölçüde garantiledi.

Fransa Bisiklet Turu'nda Bernal zafere koşuyor

106. Fransa Bisiklet Turu'nun 20. etabını, Bahreyn-Merida takımının İtalyan sporcusu Vincenzo Nibali kazandı.

Yol bisikletinin en prestijli yarışı kabul edilen organizasyonun 20. etabı, Albertville ile Val Thorens arasındaki 59,5 kilometrelik parkurda yapıldı. Vincenzo Nibali, hava koşulları nedeniyle kısaltılan etabı, 1 saat 51 dakika 53 saniyelik derecesiyle ilk sırada bitirdi.

Sarı mayoyu dün sırtına geçiren Ineos takımının Kolombiyalı bisikletçisi Egan Bernal ise son etap öncesi genel klasman şampiyonluğunu büyük ölçüde garantiledi.

22 yaşındaki Bernal, son etaba en yakın takipçisi olan takım arkadaşı Geraint Thomas'ın 1 dakika 11 saniye önünde girecek. 2019 Fransa Bisiklet Turu, yarın başkent Paris'teki 21. etapla tamamlanacak. Gelenek gereği sarı mayoyu taşıyan bisikletçiye, son etapta atak yapılmıyor.

Genel klasmanın ilk 3 sırasındaki bisikletçiler şöyle:

1. Egan Bernal (Ineos): 79 saat 52 dakika 52 saniye
2. Geraint Thomas (Ineos): 1 dakika 11 saniye
3. Steven Kruijswijk (Jumbo-Visma): 1 dakika 31 saniye

 

 

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