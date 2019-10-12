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HaberlerEuro 2020Fransa, İzlanda'yı devirdi!
12.10.2019 - 01:23 | | AA

Fransa, İzlanda'yı devirdi!

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Fransa, İzlanda'yı 1-0 mağlup etti.

Fransa, İzlanda'yı devirdi!

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nin 7. haftası, ikinci gününde 7 karşılaşmayla devam etti. 

EURO 2020 Elemeleri'nin 7. haftasının ikinci gününde A, B ve H gruplarında 7 karşılaşma oynandı. 

H Grubu'nda mücadele eden Türkiye, Arnavutluk'u Cenk Tosun'un 90. dakikada attığı golle 1-0 yenerek 18 puana ulaştı ve liderliğini devam ettirdi. 

Gruptaki bir diğer maçta İzlanda ile deplasmanda karşılaşan Fransa, 1-0 galip gelerek puanını 18'e çıkardı, İzlanda ise 12 puanda kaldı. 

A Grubu mücadelesinde İngiltere, konuk olduğu Çekya'ya 2-1 yenilerek gruplardaki ilk yenilgisini aldı. 

Elemelerin 7. haftası, yarın D,F ve J gruplarında oynanacak 8 maçla devam edecek. 

Sonuçlar şöyle: 

- A Grubu

 Karadağ-Bulgaristan: 0-0 

Çekya-İngiltere: 2-1

- B Grubu 

Portekiz-Lüksemburg: 3-0 

Ukrayna-Litvanya: 2-0

- H Grubu 

Türkiye-Arnavutluk: 1-0 

İzlanda-Fransa: 0-1 

Andorra-Moldova: 1-0

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