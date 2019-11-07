Fransa kadroyu açıkladı! Nzonzi yine yok...

Fransa'dan Nzonzi'ye kötü haber... Galatasaray'da forma giyen orta saha oyuncusu Fransa Milli Takımı'nın Moldova ve Arnavutluk ile oynanacak maçların aday kadrosuna çağrılmadı.

Tecrübeli futbolcu son olarak Ekim ayındaki Türkiye ve İzlanda maçlarında da listede kendisine yer bulamamıştı. Bu, Nzonzi'nin üst üste ikinci kez kadroya çağrılmayışı oldu.

İşte Fransa'nın aday kadrosu