07.11.2019 - 16:15 |
Fransa kadroyu açıkladı! Nzonzi yine yok...
Fransa Milli Takımı'nın 14 ve 17 Kasım tarihlerinde Moldova ve Arnavutluk oynayacağı maçların aday kadrosu açıklandı. Galatasaraylı Steven Nzonzi listede yine kendisine yer bulamadı.
Fransa'dan Nzonzi'ye kötü haber... Galatasaray'da forma giyen orta saha oyuncusu Fransa Milli Takımı'nın Moldova ve Arnavutluk ile oynanacak maçların aday kadrosuna çağrılmadı.
Tecrübeli futbolcu son olarak Ekim ayındaki Türkiye ve İzlanda maçlarında da listede kendisine yer bulamamıştı. Bu, Nzonzi'nin üst üste ikinci kez kadroya çağrılmayışı oldu.
İşte Fransa'nın aday kadrosu