Fransa planı hazır

Ay-yıldızlı teknik heyet, Fransa maçının taktik planını büyük ölçüde belirledi.



Grubun final mücadelesine kalabalık orta saha kurgusuyla çıkacak olan milliler, savunmada sıfır hata ve sabırlı futbol anlayışını sahaya yansıtacak.

Fransa deplasmanından puanla dönülmesi halinde liderliğini sürdürecek olan A Milli Takımımız öncelikle kalesini gole kapatmayı hedefliyor. Geride kalan 7 maçta sadece 2 gole izin vererek alkış toplayan ay-yıldızlılar, Fransa’ya karşı da savunma performansına güveniyor. Gruptaki 7 maçın 6’sında kalesini kapatırken, yalnızca İzlanda deplasmanında 2 gol yiyen Şenol Güneş’in öğrencileri bu performansını Fransa’da da sürdürmeye çalışacak.



Ay-yıldızlı ekipte özellikle Merih Demiral’ın performansı büyük takdir toplarken, Arnavutluk maçının ikinci yarısında görev yapan Çağlar Söyüncü de tam not aldı. Şenol Güneş’in, Fransa’ya karşı bu ikiliyi sahaya sürmesine kesin gözüyle bakılıyor.



Cenk favori

Orta sahada daha dirençli ve mücadele gücü yüksek bir kurgu oluşturmak isteyen Şenol Güneş’in, Emre Belözoğlu’nun yokluğunda İrfan Can Kahveci’ye ilk 11’de görev vereceği aktarıldı. Yusuf Yazıcı’yı da 11’de düşünen Güneş’in, Burak Yılmaz-Cenk Tosun ikilisinden birini yedeğe çekeceği vurgulandı. Ay-yıldızlı hocanın maça daha moralli olan Cenk’le başlamanın planlarını yaptığı ifade edildi.