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03.08.2019 - 18:19| DHA

Fransa Süper Kupa'da şampiyon PSG!

Paris Saint-Germain, 2019 Fransa Süper Kupa'da Rennes'i Kylian Mbappe ve Angel di Maria'nın golleriyle 2-1 mağlup ederek kupaya uzandı.

Fransa Süper Kupa'da şampiyon PSG!

Paris Saint-Germain (PSG), 2019 Fransa Süper Kupa'da Rennes'i 2-1 mağlup ederek kupaya uzandı.

Geçen sezonun Fransa Ligi şampiyonu PSG ile Fransa Kupası'nı müzesine götüren Rennes, Çin'in Guandong eyaletinde bulunan Shenzhen Stadyumu'nda karşılaştı. Mücadeleye hızlı başlayan Rennes, 13'üncü dakikada Adrien Hunou'nun golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. İkinci yarıda daha etkili bir oyun sergileyen PSG, 57'nci dakikada Kylian Mbappe ve 73'üncü dakikada Angel di Maria'nın kaydettiği gollerle Rennes'i 2-1 mağlup etti. Paris ekibi, bu sonuç ile üst üste 7'nci, toplamda da 9'uncu defa Fransa Süper Kupası'nın sahibi oldu.

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