Fransa - Türkiye: 1-1

Euro 2020 Elemeleri H Grubu 8. maçında A Milli Futbol Takımımız, Fransa'ya konuk oldu. Stade de France'da oynanan mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi.

Fransa 76. dakikada Giroud'nun golüyle öne geçerken Milliler bu gole 82. dakikada Kaan Ayhan ile cevap verdi.

Bu sonuçla 19 puana yükselen Türkiye, averajla liderliğini sürdürdü. Fransa ise aynı puanla 2. sırada yer aldı. 3. sırada bulunan İzlanda 15 puana sahip.

STAT: Stade de France

FRANSA: Mandanda - Pavard, Varane, Lenglet, Hernandez, Sissoko, Tolisso, Coman (Dk. 87 Ikone), Griezmann, Matuidi (Dk. 77 Lemar), Yedder (Dk. 72 Giroud)

TÜRKİYE: Mert - Zeki (Dk. 53 Kaan), Çağlar, Merih, Umut, Okay (Dk. 46 Hakan), Mahmut, Ozan (Dk. 81 Cenk), İrfan, Kenan, Burak

GOLLER: Dk. 76 Giroud (Fransa) - Dk. 81 Kaan (Türkiye)

SARI KARTLAR: Hernandez, Griezmann (Fransa) - Cenk, İrfan Can, Kenan (Türkiye)

Maçtan dakikalar

EURO 2020 Elemeleri H Grubu 8inci maçında Türkiye, Fransanın konuğu oluyor. Mücadelenin ilk yarısı 0-0lık skorla sona erdi.

17nci dakika sol kanattan ceza sahasına giren Griezmannın şutunda kaleci Mert gole izin vermedi. Dönen topu önünde bulan Sissokonun gelişine yaptığı vuruşta kaleye giden topu Mert Günok yumruklarıyla uzaklaştırdı.

21inci dakikada sol kanattan çizgiye inen Comanın ortasında Griezmann kafayı vurdu. Meşin yuvarlak Mertte kaldı.

36ncı dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Griezmannın sol ayağıyla yaptığı vuruşta meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0lık skorla sona erdi.



56ncı dakikada sol kanattan topla hareketlenen Herhahndezin şutunda meşin yuvarlak farklı şekilde auta çıktı.

62nci dakikada Türkiye, mutlak gol pozisyonundan faydalanamadı. İrfan Canın savunmanın arkasına attığı uzun topta Hakan Çalhanoğlu bekletmeden Burak Yılmazı gördü. Burakın Mandanda ile karşı karşıya yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.

70inci dakikada Fransa sol kanattan korner kazandı. Comanın ortasında ceza sahasındaki Varane kafayı vurdu. Meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

76ncı dakikada Fransa öne geçti. Sağ kanattan kazanılan kornerde Griezmann ortaladı. Giroudun kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

81inci mücadeleye eşitlik geldi. Kazanılan serbest vuruşta Hakan Çalhanoğlu ortaladı. Arka direkteki Kaan Ayhanın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1

88inci dakikada sol kanatta topla buluşan Ikone, ceza sahasına girer girmez sert vurdu. Kaleci Mert gole izin vermedi.

Mücadele başka gol olmadı ve Türkiye deplasmanda aldığı 1 puanla grup liderliğini sürdürdü

Maçtan notlar

2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'nda Fransa'ya konuk olan A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Şenol Güneş, son maça göre ilk 11'inde 4 değişikliğe gitti.

Ay-yıldızlı ekibin grupta son oynadığı Arnavutluk mücadelesine ilk 11'de başlayan Emre Belözoğlu, sakatlığı nedeniyle kadroda yer almadı. Güneş, Hakan Çalhanoğlu, Kaan Ayhan ve 5 golle elemelerde ay-yıldızlıların en golcü ismi Cenk Tosun'u da yedekler arasında tuttu.

Şenol Güneş, bu futbolcuların yerine Fransa maçında ilk 11'de Çağlar Söyüncü, Okay Yokuşlu, İrfan Can Kahveci ve Kenan Karaman'ı tercih etti.

Karşılaşmada kaleyi Mert Günok'a emanet eden Güneş, savunmayı Mehmet Zeki Çelik, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü ve Umut Meraş'tan oluşturdu. Orta sahada, Mahmut Tekdemir, Ozan Tufan ve Okay Yokuşlu görev yaparken, hücum hattında İrfan Can Kahveci, Kenan Karaman ve Burak Yılmaz sahaya çıktı.

Giroud yedekler arasında

Fransa Milli Takımı adına elemelerde 4 gole imza atan Olivier Giroud, Türkiye maçında yedekler arasında yer aldı. Teknik direktör Didier Deschamps, Giroud'nun yerine forvette Wissam Ben Yedder'e şans verdi.

İzlanda'ya karşı oynanan son maçta forma giyen Lucas Digne de bu maçta yerini Lucas Hernandez'e bıraktı. Deschamps, bu iki isim dışında İzlanda'ya karşı oynattığı 9 oyuncuyu Türkiye maçında da sahaya sürdü.

Öte yandan sakatlığı bulunan yıldız orta saha oyuncusu N'Golo Kante de yedek kulübesinde oturdu.

Bakan Kasapoğlu mücadeleyi izledi

Fransa ile Türkiye arasındaki maçı, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da izledi. Müsabaka öncesi milli takım idmanında yer alarak moral ziyaretinde bulunan Bakan Kasapoğlu, Fransa ile oynanan kritik maçı tribünden takip etti.

TFF heyeti tribünde

Karşılaşmayı, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir ile yönetim kurulu üyeleri de takip etti.

Başkan Özdemir ile TFF 1. Başkan Vekili ve UEFA Yönetim Kurulu üyesi Servet Yardımcı, TFF Başkan Vekilleri Mehmet Baykan, Erdal Bahçıvan, TFF Yönetim Kurulu üyeleri İsmail Erdem ile Selim Soydan, statta kendilerine ayrılan bölümden mücadeleyi izledi.

Stadın önünde coşkulu bekleyiş

Maç öncesinde Stade de France'ın önünde toplanan çok sayıda Türk taraftar, coşkulu şekilde milli takımı destekledi. Ay-yıldızlı bayraklar taşıyan taraftarlar, stadın dışında mücadelenin başlamasını beklerken Türkiye lehine tezahüratlar yaptı.