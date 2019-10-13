Fransa-Türkiye maçı için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. EURO 2020 elemeleri H grubunda yer alan A Milli takım son olarak Ülker Stadyumu'nda konuk ettiği Arnavutluk karşısında 90. dakikada Cenk Tosun'un kafasından bulduğu golle altın değerinde 3 puanı hanesine yazdırırken İzlanda sahasında Fransa'ya 1-0 mağlup oldu. Bu sonuçların ardından Lider Türkiye 18 puana yükselirken İzlanda'yı Olivier Giroud'un ayağından bulduğu penaltı golü ile deviren Fransızlar'da puanını Türkiye ile eşitledi. Grupta oynanacak 8. maçlarda aynı puanda olan Fransa ve Türkiye'nin maçında 3 puanı hanesine yazdıran takım liderlik için kritik bir virajı daha geçmiş olacak. Peki Fransa-Türkiye maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

FRANSA-TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Fransa-Türkiye maçı 14 Ekim Pazartesi günü 21:45'te başlayacak olan mücadele Alman Futbol Fedarasyonunda Felix Brych düüdük çalacak. Mücadele TRT 1 ekranından naklen yayınlanacak.

Türkiye ile Fransa 6. kez karşı karşıya

Türkiye ile Fransa, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu 8. haftasında yarın oynayacakları maçla 6. kez karşılaşacak.

İki ülke milli takımları son olarak 8 Haziran'da Konya'da karşılaştı. Türkiye, EURO 2020 Elemeleri'nin 3. haftasındaki bu maçı 2-0 kazandı ve rakibini ilk defa mağlup etti.

Altıncı randevu

Türkiye ile Fransa, yarın Paris'te yapacakları maçla 6. kez birbirlerine rakip olacak. Geride kalan 5 maçta Türkiye 1, Fransa 4 kez galip geldi. Üçü özel olmak üzere geride kalan 5 maçta Fransa 12, Türkiye ise 4 gol attı.

İlk maç 1996'da

Türkiye ile Fransa A milli takımları tarihlerinde ilk kez 1996'da karşılaştı. Parc des Princes'te oynanan özel maçta Fransa, sahadan 4-0'lık galibiyetle ayrıldı.

İlk yarısı da 2-0 ev sahibi takımın üstünlüğü ile sona eren mücadelenin golleri Laurent Blanc, Reynald Pedros, Youri Djorkaeff ve Robert Pires'ten geldi.

Fransa B Milli Takımı ile 2 maç

Türkiye A Milli Futbol Takımı, Fransa B Milli Futbol Takımı'yla da daha önce Akdeniz Kupası'nda 2 maç yaptı. Milli takım, 3 Nisan 1955'te İstanbul'da yapılan maçta Fransa B Milli Futbol Takımı ile 0-0 berabere kaldı, 25 Aralık 1955'te ise rakibine Paris'te 3-1 yenildi.

A Milli Futbol Takımı'nın rakibi Fransa

2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası elemelerinde mücadele eden A Milli Takımımız, H Grubu'ndaki 8. maçında yarın deplasmanda Fransa ile karşılaşacak. Saint-Denis şehrinde bulunan Stade de France'da oynanacak karşılaşma saat 21.45'te başlayacak. Maçı Almanya Futbol Federasyonu'ndan Felix Brych yönetecek. Karşılaşmada Felix Brych'in yardımcılıklarını Mark Borsch ve Stefan Lupp yapacak. Marco Fritz ise dördüncü hakem olarak görev yapacak.

H Grubu'nda günün diğer maçlarında ise Moldova Arnavutluk'u, İzlanda da Andorra'yı ağırlayacak. Grupta yaptığı 7 maçta 6 galibiyet alan ve 1 mağlubiyet yaşayan ay-yıldızlı ekip, 18 puan ile lider durumda bulunuyor. Aynı puana sahip Fransa ikinci, 12 puanlı İzlanda ise üçüncü sırada yer alıyor.

A MİLLİLERİMİZİN 576. MAÇI

A Milli Takımımız, Fransa ile oynayacağı EURO 2020 eleme grubu maçıyla 576. kez sahaya çıkacak. Ay-yıldızlılar, 96 yıllık tarihinde 304'ü resmi, 271'i özel 575 maçta, biri hükmen olmak üzere 220 galibiyet aldı, 133 defa berabere kaldı, 222 kez de rakiplerine yenildi. Milli Takımımız bu maçlarda üçü hükmen galibiyetten olmak üzere toplam 760 gol atarken kalesinde de 822 gol gördü. Millilerimiz bugüne kadar 88 farklı ülke millî takımıyla mücadele etti. Milliler, 575 karşılaşmanın 494'ünü Avrupa, 32'sini Asya, 23'ünü Amerika, 23'ünü Afrika, 3'ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.

A Millilerimiz, bugüne kadar Fransa ile yedi kez karşılaştı. Fransa karşısında tek galibiyetimizi 8 Haziran'da oynadığımız EURO 2020 eleme maçını 2-0 kazanarak alırken, bu ülke takımı ile oynadığımız ilk maçta golsüz berabere kaldık. Diğer 5 maçı Fransa kazandı. Yedi maçta rakip ağlara toplam 5 gol atarken, kalemizde 15 gol gördük.