Türkiye kritik virajda! Fransa-Türkiye maçı bu akşam saat kaçta hangi kanalda?

Fransa-Türkiye maçının başlamasına artık sayılı saatler kaldı. EURO 2020 elemelerinde H grubunda yer alan A Milli takımda gözler maçın oynanacağı saate çevrildi. Geçtiğimiz Cuma akşamı Arnavutluk karşısında kritik bir galibiyet alan Milli takım puanını 18'e yükseltti ve liderliğini sürdürdü. Grupta Fransa ile oynadığımız ilk maçı 2-0'lık skorla kazanan A Milliler tarihinde ilk kez Fransa'yı mağlup etmeyi başarmıştı. Kritik mücadele öncesinde iki takımın teknik direktörleri açıklamalarda bulunurken Deschamps bu bir rövanş maçı değil Türkiye ile aynı puandayız bu puanı toplamaları onların nasıl iyi bir takım olduğunu gösteriyor açıklamalarında bulundu.

FRANSA-TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Fransa-Türkiye maçı 14 Ekim Pazartesi günü 21:45'te başlayacak olan mücadele Alman Futbol Fedarasyonunda Felix Brych düüdük çalacak. Mücadele TRT 1 ekranından naklen yayınlanacak.

TÜRKİYE GRUPTAN NASIL ÇIKAR?

Türkiye gruptan çıkma yolunda çok kritik bir müsabakaya çıkıyor. Bu akşam Fransa'ya karşı kaybedilmesi durumunda Milliler 18 puanda kalacak. Fransa 21 puanla liderliği devralacak.

İzlanda ise bu akşam sahasında Andorra karşısında 3 puan alırsa grupta puanını 15'e yükseltecek. Türkiye ile İzlanda Kasım ayı içerisinde Türkiye'de karşı karşıya gelecek. Bu mücadeleden İzlanda'nın 3 puan alması halinde deplasmanda da kaybettiğimiz İzlanda averajla 18 puanlı Milli takımımızın önüne geçecek. Millilerimizin Fransa karşısında 1 puan alması halinde ise işler çok daha farklı bir hale bürünecek.

Fransa karşısında 1 puan alındığı takdirde İzlanda'ya kaybetsek bile 1 puanla İzlanda'nın önünde yer alacağız ve son maçta Andorra karşısında mutlak galibiyet almamız gerekecek. İzlanda'ya karşı alınacak olan 3 puan halinde ise Fransa'ya kaybetmemiz çok büyük problem teşkil etmeyecek.

GRUPTA OYNANACAK OLAN GÜNÜN MAÇLARI

Moldova-Arnavutluk

İzlanda-Andorra

Fransa-Türkiye

KASIM AYINDA OYNANACAK OLAN MAÇLAR

Türkiye-İzlanda

Fransa-Moldova

Arnavutluk-Andorra

Moldova-İzlanda

Andorra-Türkiye

Arnavutluk-Fransa