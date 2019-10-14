Fransa-Türkiye maçına Misli.com'da canlı oyna!

LİDERLİK MAÇINA MİSLİ.COM’DA CANLI OYNA

Türkiye A Milli Futbol Takımı Euro 2020 Elemeleri H Grubu’nda son derece kritik bir maça çıkıyor. Grup liderliği için Fransa ile mücadele edecek Ay-yıldızlıların karşılaşmasına Misli.com’dan canlı bahis yapabileceksiniz.

Arnavutluk engelini son dakika golüyle geçerek puanını 18’e çıkaran Türkiye ilk 2 için büyük avantaj yakaladı. Ancak gözünü liderliğe diken Kırmızı-beyazlılar Haziran’da Konya’da mağlup ettiği Fransa’yı bu defa da Paris’te yenmenin hesaplarını yapıyor. Özellikle savunmada çok iyi bir jenerasyon yakalayan Ay-yıldızlılar bunu aldığı sonuçlara da yansıttı. Merih Demiral, Çağlar Söyüncü ve Kaan Ayhan gibi stoperleri bulunan Türkiye grupta şu ana kadar çıktığı 7 karşılaşmada sadece 2 gol yedi. Dünya çapında hücumcuları bulunan Fransa karşısında da en büyük kozumuz stoperlerimiz olacak. Türkiye’de Emre Belözoğlu ve Mahmut Tekdemir’in durumları şüpheli ve maç saatinde belli olacak.

Son dünya şampiyonu Fransa ise gruptaki tek mağlubiyetini bizden almıştı. Bu maç onlar için de son derece önemli. Sahalarında kazanarak Moldova ve Arnavutluk karşılaşmalarına rahat şekilde çıkmak istiyorlar. Ev sahibinde sakatlığı bulunan Mbappe, Pogba ve kaleci Lloris kadroda yok. Kante’nin durumu ise şüpheli.

BU İSTATİSTİKLERE DİKKAT

Türkiye grupta çıktığı 7 karşılaşmada 2 gol yedi.

Her iki ekibin de grupta çıktığı tüm karşılaşmalarda gol oldu.

Fransa’nın grupta çıktığı 7 maçın 6’sının ilk yarısında gol atıldı.

Türkiye’nin grupta çıktığı 7 maçın 5’inde ilk yarıda gol oldu.

Türkiye’nin deplasmanda oynadığı son 28 maçın 20’si 2-3 gol arasında bir skorla bitti.

ÖNE ÇIKAN BAHİSLER

Kritik mücadeleye yoğun ilgi gösteren Misli.com üyeleri taraf ve gol bahsine yönelmiş durumda. Canlı bahis ve tek maç olarak oynanabilecek mücadeleyi kuponlarına ekleyen Misli.com üyelerinin %32’si karşılaşmayı Fransa’nın kazanacağını düşünüyor. Üyelerin %28’i ise maçın üst biteceği görüşünde.

MİSLİ.COM YORUMCUSU ERTAN SÜZGÜN’ÜN YORUMU

İstanbul’daki hazırlıklarını sürdüren millilerimizde Kaan Ayhan, Emre Belözoğlu ve Mahmut Tekdemir sakatlıkları nedeniyle idmanda yer almadı. Emre’nin durumu MR sonrası netleşecek. Ayak bileğinde ağrı olan Mahmut’un oynaması zor. Sakatlıkları nedeniyle kadrodan çıkartılan Efecan Karaca ve Abdülkadir Parmak da yok. Kaan Ayhan’ın yerine de Çağlar’ın şans alması bekleniyor.

Fransa’nın başı sakatlıklarla dertte. As kalecileri Lloris dışında savunmadan Ferland Mendy, Umtiti ve Aymeric Laporte, orta alandan Pogba, hücum hattında ise Martial ve Dembele’ye ek olarak Kante ve Mbappe de sakatlar kervanına eklendi. En büyük kozları Griezmann, Koman ve Giroud olacak. Horozlar eksik olsa da taraftar desteğiyle galibiyete biraz daha yakın gibi duruyor.