Fransa Turu'nda 12. etabÄ± Yates kazandÄ±!
106. Fransa Bisiklet Turu'nun 12. etabÄ±nÄ±, Simon Yates kazandÄ±.Â
106. Fransa Bisiklet Turu'nun 12. etabÄ±nÄ±, Mitchelton-Scott takÄ±mÄ±nÄ±n BÃ¼yÃ¼k BritanyalÄ± sporcusu Simon Yates kazandÄ±.Â
Yol bisikletinin en prestijli yarÄ±ÅŸÄ± kabul edilen organizasyonun 12. etabÄ±, Toulouse ile Bagneres-de-Bigorre arasÄ±ndaki 209,5 kilometrelik parkurda yapÄ±ldÄ±. KaÃ§Ä±ÅŸ gerÃ§ekleÅŸtiren 3 kiÅŸilik gruptaki Simon Yates, 4 saat 57 dakika 53 saniyelik derecesiyle birinci oldu.Â
Deceuninck-QuickStep takÄ±mÄ±ndan Julian Alaphilippe, genel klasmandaki liderliÄŸini sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼. FransÄ±z bisikletÃ§i, en yakÄ±n takipÃ§isiyle arasÄ±ndaki 1 dakika 12 saniyelik farkÄ± korudu.
Bireysel zamana karÅŸÄ± mÃ¼cadelesine sahne olacak 27,2 kilometrelik 13. etap, yarÄ±n Pau kentinde koÅŸulacak.Â Fransa Bisiklet Turu, 28 Temmuz Pazar gÃ¼nÃ¼ baÅŸkent Paris'teki 21. etapla son bulacak.
Â Genel klasmanÄ±n ilk 3 sÄ±rasÄ±ndaki bisikletÃ§iler ÅŸÃ¶yle:
1. Julian Alaphilippe (Deceuninck-QuickStep): 52 saat 26 dakika 9 saniyeÂ
2. Geraint Thomas (Ineos): 1 dakika 12 saniye
3. Egan Bernal (Ineos): 1 dakika 16 saniye
Â