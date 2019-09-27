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HaberlerFransa Ligue 1Fransa’da saat krizi! Kendi takım arkadaşını soymuş...
27.09.2019 - 12:33 |

Fransa’da saat krizi! Kendi takım arkadaşını soymuş...

Fransa Ligue 1’de Nice’teki saat krizinde yeni bir durum yaşandı. Kasper Dolberg’in 70 bin euroluk saatinin takım arkadaşı Lamine Diaby-Fadiga tarafından çalındığı açıklandı.

Fransa’da saat krizi! Kendi takım arkadaşını soymuş...

 

Celal Umut Eren / Skorer Dış Haberler

Fransa’da hafta boyunca devam eden ‘saat’ krizinde yeni haberler geliyor. L’Equipe Gazetesi, Nice’te soyunma odasında Kasper Dolberg’in çalınan saatinin detaylarını yayınladı. Ajax’tan 20.5 milyon euroya alınan Dolberg’in 70 bin Euro değerindeki saati çalınmıştı.

Bu konuyla alakalı hem stat güvenlikler hem de kulüp yönetimiyle görüşen Danimarkalı futbolcu takımdan ayrılmayı bile düşünmüştü. 70 bin Euro değerindeki saati çalanın Nice’te forma giyen Lamine Diaby-Fadiga olduğu tespit edildi.

Diaby-Fadiga’nın tüm takımdan ve Dolberg’ten özür dilediği ve saatin parasını ödemeye hazır olduğunu söyledi. Ancak Nice kulübü sözleşmeyi fesh etmeyi düşünüyor.

Fransa’da saat krizi Kendi takım arkadaşını soymuş...

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