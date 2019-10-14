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HaberlerEuro 2020‘Fransa’dan çekinmiyoruz’
14.10.2019 - 08:00 |

‘Fransa’dan çekinmiyoruz’

Ay-yıldızlı ekibin genç yeteneklerinden Yusuf Yazıcı, Fransa’ya karşı galibiyet hedefiyle mücadele edeceklerini söyledi.

‘Fransa’dan çekinmiyoruz’

Ay-yıldızlı ekibin genç yeteneklerinden Yusuf Yazıcı, Fransa’ya karşı galibiyet hedefiyle mücadele edeceklerini söyledi.

Fransa’da Lille takımının formasını giyen başarılı futbolcu, “Fransa’ya elbette saygı duyuyoruz ama rakipten çekinmiyoruz. Kendi sahamızda üstün bir futbolla kazanmıştık. Hiç kolay değil ama bunu bir kez daha başarabiliriz. Güzel bir maç olsun ve daha iyi olan kazansın. 2020 Avrupa Şampiyonası’na lider gitmek istiyoruz. Galip gelmek için elimizden gelen mücadeleyi ortaya koyacağız” dedi.

Lille’de ilk sezonunu geçiren Yusuf Yazıcı, Fransa ligine ve yeni kulübüne adaptasyon döneminde olduğunu sözlerine ekledi.

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