Fransız basınından Emre Belözoğlu iddiası

A Milli Takım'ın, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri kapsamında Arnavutluk ve Fransa ile oynayacağı maçlar öncesi Fransız basını dikkat çeken bir haber kaleme aldı.

L'Equipe'in iddiasına göre teknik direktör Şenol Güneş, sırtında ağrıları bulunan Emre Belözoğlu'nu Arnavutluk karşısında dinlendirecek. Tecrübeli çalıştırıcı takım kaptanını Fransa maçında sahaya sürecek.

Haberde ayrıca Şenol Güneş'in "Tüm oyuncularım oynayabilir, hiçbirinin önemli bir sakatlığı yok" sözü paylaşıldı. Ancak yine de Emre Belözoğlu'nun Fransa maçına saklandığı ifade edildi.