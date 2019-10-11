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HaberlerEuro 2020Fransız basınından Emre Belözoğlu iddiası
11.10.2019 - 12:31 |

Fransız basınından Emre Belözoğlu iddiası

A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2020 elemeleri kapsamında Arnavutluk ve Fransa ile oynayacağı maç öncesi Fransız basınından Emre Belözoğlu ile ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

A Milli Takım'ın, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri kapsamında Arnavutluk ve Fransa ile oynayacağı maçlar öncesi Fransız basını dikkat çeken bir haber kaleme aldı.

L'Equipe'in iddiasına göre teknik direktör Şenol Güneş, sırtında ağrıları bulunan Emre Belözoğlu'nu Arnavutluk karşısında dinlendirecek. Tecrübeli çalıştırıcı takım kaptanını Fransa maçında sahaya sürecek.

Fransız basınından Emre Belözoğlu iddiası

Haberde ayrıca Şenol Güneş'in "Tüm oyuncularım oynayabilir, hiçbirinin önemli bir sakatlığı yok" sözü paylaşıldı. Ancak yine de Emre Belözoğlu'nun Fransa maçına saklandığı ifade edildi.

Fransız basınından Emre Belözoğlu iddiası

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