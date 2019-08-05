Fransız muhabirden olay Diagne iddiası!

Celal Umut Eren / Skorer Dış Haberler

Galatasaray’da Mbaye Diagne konusundaki belirsizlik bitmiyor. Son olarak Fransa’da yayın yapan Yahoo Sports’un muhabiri Manu Lonjon, yaptığı haberde, Diagne’ye herhangi bir teklifin olmadını belirtti. Senegalli yıldız ne Arap ülkelerinden ne de herhangi bir takımdan teklif olmadığını aktaran Yahoo Sports muhabiri, tüm çıkan haberlerin yalan olduğunu vurguladı.



Şu anda Diagne için somut bir görüşme ya da teklifin olmadığını da ekleyen Manu Lonjon, herhangi bir gün ya da saat olmadığını aktardı.