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29.10.2019 - 12:07 | | SABAH

Fransızlar Mert Günok için geldi

Süper Lig'in 9. haftasında oynanan Başakşehir - Trabzonspor maçında milli kaleci Mert Günok'u Fransızlar izlemeye geldi.

Süper Lig'in 9. hafta kapanış mücadelesinde Trabzonspor ile Medipol Başakşehir karşı karşıya geldi.

Gol duellosu halinde geçen karşılaşma 2-2 sona erdi. Karşılıklı geçen mücadelede iki takım kalecileri resmen devleşti.

Başakşehir kalecisi Mert Günok içinbir Fransız kulübü yetkililerinin maçı izlediği öğrenildi.

30 yaşındaki milli eldiven, bu sezon Başakşehir formasıyla çıktığı toplam (Süper Lig, Avrupa Ligi, Şamp. Ligi Elemeleri) 14 müsabakada toplam 20 gol kalesinde görürken, 2 karşılaşmayı gol yemeden tamamladı.

Fransızlar Mert Günok için geldi

Fransızlar Mert Günok için geldi

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