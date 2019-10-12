Fransızları korku sardı! 40 bin Türk...

Skorer Dış Haberler

Euro 2020 elemelerinde A Grubu'nda milli takımımız Fransa ile mücadele edecek.

Karşılaşma öncesi açıklama yapan Fransız futbol otoriteleri maçın oynanacağı Stade de France'da Türk taraftarın fazla olmasından çekindiklerini belirtti.

Fransa Futbol Federasyonu yetkililerinin L'Equipe gazetesine yaptığı açıklamada 'Pazartesi günü stadın neredeyse yarısının Türk olmasından korkuyoruz.' dedi. Deplasman seyircisine 3200 bilet ayrıldığını belirtilen yetkililer Fransa'da yaşayan Türklerin normal tribüne girerek bu sayıyı en az 30-40 bine çıkarmasını bekledilerini açıkladı.

A Grubunda lider olan A Milli Takımımız, ikinci sıradaki Fransa'yla Pazartesi akşam saat 21:45'te Saint-Denis şehrinde bulunan Stade de France'da karşı karşıya gelecek.