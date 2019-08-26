Fransızlar'ın Falcao isyanı!

Onur Dinçer / Skorer Dış Haberler

Galatasaray’ın kadrosuna katmaya çalıştığı Radamel Falcao’yu, kulübü Monaco’nun bırakmak istememesi, Fransız futbolseverlerce haksız bir tutum olarak değerlendirildi. Kolombiyalı futbolcu sarı-kırmızılı ekibe gelmek konusunda her konuda anlaşırken, kırmızı-beyazlı ekip ise oyuncunun bir yıl daha kontratı bulunduğunu ve buna saygı duyması gerektiği açıklamasını yapmıştı.

France Football’un internet sitesinde konuyla ilgili bir anket düzenlendi. “Monaco Falcao’yu engellemekte haklı mı?” sorusunun yöneltildiği ankete katılanların yüzde 70’i ‘Hayır’ seçeneğini işaretlerken, yüzde 30’luk bir bölüm ise ‘hayır’ dedi.