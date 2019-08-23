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23.08.2019 - 17:01| Haber Global

Frey için 100 bin euro kiralama bedeli

Fenerbahçe'nin Nürnberg'e kiraladığı Michael Frey'in sözleşme detayları belli oldu. Buna göre Alman ekibi sarı lacivertli takıma 100 bin euro kiralama bedeli ödeyecek.

Frey için 100 bin euro kiralama bedeli

Fenerbahçe'de performansıyla hayal kırıklığı yaratan ve takımda düşünülmeyen Michael Frey, Almanya 2. Lig takımlarından Nürnberg'e kiralanmıştı.

Bu transferin detayları da belli oldu. Buna göre Nürnberg, Frey için Fenerbahçe'ye 100 bin euro kiralama bedeli ödeyecek. Alman ekibi Bundesliga'ya yükselirse satın alma opsiyonu 3.5 milyon euro olacak.

Ayrıca İsviçreli futbolcunun 600 bin euroluk yıllık ücreti de Nürnberg tarafından ödenecek.

Fenerbahçe'nin Sion'dan 2.6 milyon euroya kadrosuna kattığı Frey, geçtiğimiz sezon çıktığı 25 maçta 5 gol kaydetmişti.

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