Frey övgüsü: ‘Tam istediğimiz gibi’

Celal Umut Eren / Skorer Dış Haberler

Fenerbahçe’de kadroda düşünülmeyen Michael Frey, Almanya’nın Nurnberg kulübüyle her konuda anlaştı.

İsviçreli yıldıza övgülerde bulunan Nurnberg’in Sportif Direktörü Robert Palikuca, istedikleri gibi bir forvet bulduklarını aktardı. SKY News’a konuşan Palikuca, “Frey, forvette tam istediğimiz bir futbolcu tipi. Uzun, iri, kaslı ve güçlü. Hiç bu tarzda bir ismimiz yok. Savaşçı bir futbolcu. Umarım kısa sürede alışır ve katkı verir” dedi.

25 yaşındaki Frey’in Bundesliga 2’de ikinci haftasına yetişme ihtimali olduğunu vurgulayan Nurnberg Sportif Direktörü, transferde son detayların söz konusu olduğu bildirildi.