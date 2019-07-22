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HaberlerSkorerFrey'de sıkıntı maaş
22.07.2019 - 08:00

Frey'de sıkıntı maaş

Fenerbahçe’nin elden çıkarmaya çalıştığı Michael Frey konusunda belirsizlik sürüyor.

Frey'de sıkıntı maaş

Çaykur Rizespor’a kiralanması gündemde olan İsviçreli golcüde maaş sıkıntısı çıktı. Sarı-lacivertlilerin, Karadeniz ekibine 24 yaşındaki forveti bedelsiz kiralamayı önerdiği, ancak maaşını karşılamalarını istediği belirtildi. 770 bin euro gibi bir ücret alan Frey için bu konuda isteksiz olan Rize yönetiminin, oyuncuyu bedelsiz kiralamaya onay verdiği ama maaşını karşılamaya yanaşmadığı vurgulandı. Bu nedenle görüşmelerin tıkandığı bildirildi.

 

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