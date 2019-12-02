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02.12.2019 - 10:17 |

Frey'e Nürnberg'te büyük şok! Düşme potasındalar...

Fenerbahçe'den Almanya 2. Lig takımlarından Nürnberg'e kiralanan Michael Frey için yeni takımında da işler iyi gitmiyor.

Frey'e Nürnberg'te büyük şok! Düşme potasındalar...

Skorer - Sarı lacivertli takımda geçtiğimiz sezon küme düşme hattını gören ve performansıyla hayal kırıklığı yaratan Michael Frey'in yeni takımında da işler istediği gibi gitmiyor.

Sezon başında Almanya 2. Lig takımlarından Nürnberg'e kiralanan Frey, yeni takımıyla 13 resmi maça çıktı.

Bu maçlarda 3 gol 3 asistlik performans sergileyen İsviçreli futbolcu Almanya'da tartışma konusu olmuştu.

Küme düşme hattındalar

Frey'in yanı sıra Nürngberg de ligde zor günler geçiriyor. Geride kalan 15 haftada topladığı 15 puanla 16. sırada yer alan kırmızı beyazlı ekip, düşme potasına demir attı.

Son olarak sahasında Wehes Wiesbaden'e 2-0 kaybeden Alman ekibinde Frey maça ilk 11'de başlamıştı.

Freye Nürnbergte büyük şok Düşme potasındalar...

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